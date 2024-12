Ultim'ora Folorunsho a un passo dalla Fiorentina: c'è l'accordo tra le parti, cosa manca per chiudere

vedi letture

Micheal Folorunsho è ad un passo dalla Fiorentina. Il classe 1998 già in estate era sul piede di partire ma la trattativa con la Lazio saltò all'ultimo, questi sei mesi in azzurro non hanno cambiato la situazione: verrà ceduto in quanto cerca più minutaggio. Sono stati i Viola per primi a interessarsi a lui e dopo giorni di trattative l'affare è quasi chiuso.

Infatti, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, è stato già raggiunto l'accordo tra il calciatore e la dirigenza della Fiorentina. Nei prossimi giorni verranno limati gli ultimi dettagli della trattativa, ma ormai Micheal Folorunsho è vicinissimo a vestire la maglia viola. La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ancora da chiarire se il prestito sarà oneroso ed a quanto ammonterà la cifra del riscatto.