Formazione Napoli, chance per Lang! Sky conferma: "Tre cambi rispetto alla Lazio"

Oggi alle 14:30
di Fabio Tarantino

Dovrebbero essere tre i cambi di formazione per Conte per la gara di questo pomeriggio contro l'Hellas alle ore 18.30 al Maradona. Lang titolare per Neres con Elmas a destra e poi anche Gutierrez a sinistra per Spinazzola e Juan Jesus in panchina con il ritorno tra i titolari di Buongiorno. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti