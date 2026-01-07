Ultim'ora
Formazione Napoli, chance per Lang! Sky conferma: "Tre cambi rispetto alla Lazio"
Dovrebbero essere tre i cambi di formazione per Conte per la gara di questo pomeriggio contro l'Hellas alle ore 18.30 al Maradona. Lang titolare per Neres con Elmas a destra e poi anche Gutierrez a sinistra per Spinazzola e Juan Jesus in panchina con il ritorno tra i titolari di Buongiorno. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
