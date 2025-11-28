Formazione Napoli: Conte sta pensando a una novità contro la Roma

Tutti in campo, ieri, per la ripresa degli allenamenti. Si comincia già a pensare alla sfida di domenica contro la Roma con una squadra che potrebbe essere blindata, o quasi. Il Corriere dello Sport oggi in edicola potrebbe anticipare quelle che saranno le scelte di formazione dell'allenatore del Napoli.

"Conte ripartirà dal modulo delle ultime due partite, il 3-4-2-1, magari con qualche novità di formazione. Si vedrà. Tra queste, il possibile ritorno dal primo minuto di Politano, anche se Neres e Lang sono tra i più in forma in questo momento. Sono riflessioni in corso e per l’allenatore c’è ancora tempo per pensarci: ieri soltanto scarico per chi ha giocato in Champions e lavoro più intenso per gli altri".