Formazione Napoli, maxi-turnover col Cagliari: Vergara-Ambrosino dal 1'

vedi letture

Ampio turnover per Conte per la partita di domani contro il Cagliari in Coppa Italia per gli ottavi di finale. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla delle scelte dell'allenatore del Napoli.

"Conte dovrebbe giocoforza rilanciare anche in Coppa Italia almeno due dei difensori che hanno giocato domenica a Roma: ci sarà certamente dal primo minuto Juan Jesus, e con lui, nel tris di centrali, due tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera. A destra dovrebbe partire Mazzocchi dall’inizio, a sinistra dovrebbe rivedersi dal 1’ Spinazzola. A centrocampo, si candidano per un posto da titolare Elmas e Vergara. In attacco spazio a Lucca da centravanti, con Politano - fuori dal 1’ nelle ultime tre - e Ambrosino".