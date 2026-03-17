Perinetti: "Scudetto ormai all'Inter, ma al Napoli non si poteva chiedere di più"
Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato dei temi principali della Serie A a partire dalla corsa al titolo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Scudetto virtualmente all'Inter? Ormai sembra proprio di sì. La sconfitta del Milan consegna lo Scudetto ai nerazzurri, salvo clamorosi sviluppi credo che la squadra di Chivu vincerà il campionato".
Cosa hanno sbagliato Napoli e Milan?
"II Napoli ha avuto una stagione molto complicata per via della serie di infortuni a cui è andato incontro. Conte sta cercando di rimettere in piedi il campionato con la qualificazione in Champions, credo che di più non si potesse chiedere. II Milan invece ha giocato un buon campionato ma non era attrezzato per vincere. L'Inter ha l'organico più attrezzato di tutti".
Chivu ha vinto anche lo scetticismo iniziale.
"È un ragazzo preparato che ha saputo gestire bene tutto. E ha dato all'Inter qualcosa in più con competenza e attenzione".
Stasera c'è Cremonese-Fiorentina. Sfida salvezza...
"Credo che la Fiorentina abbia tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione. La partita di oggi sicuramente è molto importante. Il calcio è lo sport più bello del mondo perché a volte succedono cose imprevedibili. I viola stanno soffrendo in modo particolare, ma possono rialzarsi".
Si aspetta una rivoluzione in casa viola?
"Ogni anno si fanno rivoluzioni e invece dovremmo fare programmazioni. Purtroppo in Italia il calcio viene affrontato con un eccessivo navigare a vista".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro