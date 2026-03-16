Terzo anno di Conte, ora si può. CdS: "Sembrava impensabile lo scorso anno"
Antonio Conte e il Napoli possono continuare insieme anche oltre il secondo anno. Uno scenario che, solo dodici mesi fa, sembrava quasi impossibile da immaginare e che invece oggi appare molto più concreto dopo le recenti dichiarazioni del tecnico azzurro.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport “Conte fino a tre. Ovvero: Antonio Conte e il Napoli insieme per la terza stagione consecutiva, come da contratto sottoscritto con De Laurentiis a giugno 2024”. Un’ipotesi che un anno fa appariva difficile anche solo da ipotizzare, ma che oggi torna d’attualità.
Conte ed il terzo anno al Napoli
Il motivo è legato anche alla storia professionale dell’allenatore. Conte, infatti, raramente ha superato la seconda stagione nei club allenati. L’eccezione più significativa resta l’esperienza alla Juventus, dove tra il 2011 e il 2014 ha costruito un ciclo vincente con tre scudetti consecutivi prima dell’addio.
Il Corriere dello Sport ricorda proprio questo precedente: “Per Antonio, come racconta la sua storia, non è mai scontato superare la seconda stagione: è accaduto soltanto una volta in vent’anni di carriera con la Juventus, dal 2011 al 2014”.
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