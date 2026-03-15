Futuro Conte, Repubblica: l'incontro con ADL può essere anticipato, il motivo

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Dopo la vittoria contro il Lecce, Antonio Conte ha parlato soprattutto del suo futuro, lasciando intendere che il confronto con Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare prima della fine del campionato. Il successo del Maradona avvicina il Napoli alla Champions e rende ancora più attuale il tema della programmazione.

Le dichiarazioni di Conte

Il tecnico non ha nascosto la volontà di proseguire: “Ho un contratto triennale ed è mia intenzione rispettarlo”. Conte ha poi spiegato che ci sarà un faccia a faccia con il presidente per valutare il futuro: “A fine stagione incontrerò De Laurentiis per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme. Se saremo contenti si andrà avanti, se non ci sarà sintonia ci saluteremo con affetto, ma da parte mia c’è massima disponibilità”.

Conte-ADL, incontro anticipato?

Con il Napoli vicino all’obiettivo Champions, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica il confronto tra allenatore e società potrebbe però essere anticipato. L’intenzione è chiarire per tempo strategie e programmi, così da pianificare senza incertezze la prossima stagione.