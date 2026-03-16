Calciomercato Napoli, Il Mattino a sorpresa: "ADL spenderà tra i 130 e i 150mln"

vedi letture

Il Napoli guarda al futuro con l’obiettivo di restare stabilmente tra le grandi del calcio italiano. Secondo quanto racconta Il Mattino, il club azzurro ha allestito una rosa in grado di competere per lo scudetto con le altre big della Serie A. Il quotidiano sottolinea infatti che “De Laurentiis ha allestito anche quest’anno una squadra che poteva, tranquillamente, lottare per lo scudetto con l’Inter e il Milan”.

Naturalmente, il calcio non offre certezze assolute e la stagione ha mostrato anche le difficoltà di altre squadre di vertice. Come evidenzia ancora Il Mattino, “il calcio non è una scienza esatta: basta vedere l’affanno di Juventus, Roma, Atalanta, Lazio e così via”.

Mercato da 130-150 milioni per il Napoli

Nel frattempo la società azzurra programma già la prossima estate. Grazie anche agli introiti garantiti dalla partecipazione alla Champions League, il Napoli si prepara a intervenire nuovamente sul mercato con un investimento significativo. Il quotidiano spiega che “il Napoli, con i 70 milioni della Champions, prepara un altro mercato da 130-150 milioni di euro dopo i quasi 200 milioni dell’estate passata”.

Le strategie del club vengono definite attraverso un lavoro condiviso tra i vertici societari e l’area tecnica. Come sottolinea Il Mattino, “le operazioni sono tutte concordate tra De Laurentiis, Chiavelli, Manna e Conte”.