Sentito Conte? Si va verso la permanenza: l'incontro con ADL rientra nella normalità

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Dopo aver consolidato la qualificazione in Champions, Antonio Conte ha parlato anche del suo futuro, allontanando le voci su un possibile addio. A riportare le dichiarazioni del tecnico è Il Mattino, che sottolinea come l’allenatore abbia voluto chiarire la propria posizione al termine della gara.

Le parole di Conte

“Sto bene al Napoli, voglio continuare nel progetto”, ha spiegato Conte, parole che sembrano chiudere a qualsiasi ipotesi di separazione a fine stagione. Il tecnico ha poi aggiunto che ci sarà un confronto con il presidente, ma senza che questo rappresenti un segnale di rottura.

Incontro Conte-ADL: tutto normale

Secondo il quotidiano, il previsto incontro con De Laurentiis a fine anno rientra nella normalità: un momento per fare il punto e programmare il futuro, con la convinzione che i presupposti per andare avanti insieme ci siano tutti.