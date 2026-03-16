Impossibile un mercato da 150mln, Gazzetta: "Solo due priorità in estate"

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Napoli e il mercato: impossibile un'altra estate da 150 milioni di spese per rinforzare la squadra. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima estate non sarà caratterizzata da spese faraoniche. Il quotidiano evidenzia che “un altro mercato da 150 e passa milioni appare impensabile”, soprattutto alla luce delle politiche economiche che il club intende adottare.

Monte ingaggi e ringiovanimento

Tra gli obiettivi della società, infatti, c’è anche quello di intervenire sulla struttura dei costi. La rosea spiega che “c’è anche la volontà del club di rivedere e abbassare il monte ingaggi, col costo del lavoro schizzato sui 160 milioni l’anno”. Un segnale di gestione più prudente, ma senza rinunciare alla competitività.

Il Napoli, tuttavia, mantiene una posizione finanziaria solida che consentirà comunque di intervenire sul mercato. Come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, “il Napoli ha la liquidità per fare mercato, per assestare i colpi giusti per rinforzare la squadra davvero”. Alcune operazioni sono già praticamente definite. In particolare, restano da formalizzare i riscatti di due elementi importanti della rosa. Il quotidiano ricorda infatti che “oltre ai riscatti di Hojlund e Alisson Santos già ‘garantiti’ dalle recenti parole del ds Manna, nella prossima estate basteranno pochi innesti”.