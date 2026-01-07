Formazioni Napoli-Verona: tutto confermato, tre cambi e torna Lang!
Segui Napoli-Verona insieme a noi su Radio Tutto Napoli cliccando qui
Tre cambi di formazione per Conte per la gara contro l'Hellas delle 18.30. Torna Lang in attacco al posto di Neres infortunato ma ci sono anche altre novità rispetto alla Lazio, ovvero Buongiorno che rientra da titolare dietro e Gutierrez a sinistra al posto di Spinazzola. Ecco le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
