Formazioni Napoli-Verona: tutto confermato, tre cambi e torna Lang!

Tre cambi di formazione per Conte per la gara contro l'Hellas delle 18.30. Torna Lang in attacco al posto di Neres infortunato ma ci sono anche altre novità rispetto alla Lazio, ovvero Buongiorno che rientra da titolare dietro e Gutierrez a sinistra al posto di Spinazzola. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti