Il Mattino sugli errori a Bergamo: "Il danno e la beffa"
"Il danno e la beffa", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento agli errori arbitrali subiti dagli azzurri a Bergamo contro l'Atalanta. Il sommario: "L'Aia: valido il gol di Gutierrez. Il Napoli: basta, serve il Var a chiamata". Di seguito la prima pagina integrale.
Copertina Da 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson di Arturo Minervini
