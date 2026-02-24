Prima pagina

Il Mattino sugli errori a Bergamo: "Il danno e la beffa"

Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Il danno e la beffa", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento agli errori arbitrali subiti dagli azzurri a Bergamo contro l'Atalanta. Il sommario: "L'Aia: valido il gol di Gutierrez. Il Napoli: basta, serve il Var a chiamata". Di seguito la prima pagina integrale.