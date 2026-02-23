Napoli derubato a Bergamo: la reazione di Conte nel dopo gara
Dopo Atalanta-Napoli, l’edizione odierna de Il Mattino racconta la reazione a caldo di Antonio Conte. Al triplice fischio il tecnico azzurro stringe la mano a Palladino, un gesto rapido ma sincero, poi si dirige verso gli spogliatoi senza soffermarsi oltre. In campo l’Atalanta celebra la vittoria, mentre il Napoli prova a ricompattarsi prima di rientrare.
Conte sceglie il silenzio: parla poco con la squadra, nel dopo partita evita telecamere e microfoni. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna intervista. La decisione è chiara: a esporsi sarà la società. Perché quanto accaduto a Bergamo è sotto gli occhi di tutti. A prendere la parola, infatti, è il direttore sportivo Giovanni Manna.
