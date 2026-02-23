Foto Contini esplode sui social: "Che pagliacciata! Calcio è cosa seria, altrimenti diamoci al ballo"

Ancora strascichi polemici dopo Atalanta-Napoli, terminata 2-1 per i bergamaschi. Una sfida segnata dall’episodio che ha portato all’annullamento del gol del possibile 2-0 firmato da Gutierrez, decisione maturata dopo l’intervento del VAR per un presunto fallo di Hojlund su Hien, valutato irregolare dalla squadra arbitrale guidata da Chiffi.

Nel post gara non si è fatto attendere lo sfogo del direttore sportivo Manna e nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio sui social di Nikita Contini, che ha voluto dire la sua sull’episodio e sul momento della squadra.

"Pensiero notturno. Però che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque. E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco.... Ma che pagliacciata il calcio di oggi. O'pallon è na cosa seria! Altrimenti..meglio che ci diamo al ballo".