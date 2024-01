FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri torna alla difesa a tre! Out Zielinski, c'è Mazzocchi

Grosse novità di formazione per il Napoli nel match di questa sera con la Fiorentina, valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana

© foto di www.imagephotoagency.it

Grosse novità di formazione per il Napoli nel match di questa sera con la Fiorentina, valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana. Walter Mazzarri torna alla difesa a tre, inserendo Mazzocchi e tenendo fuori Zielinski, che va in panchina. E quindi Di Lorenzo passa al ruolo di braccetto di destra, Juan Jesus sul centro-sinistra e Rrahmani in mezzo. A centrocampo solo Lobotka e Cajuste, con Mazzocchi e Mario Rui sulle due corsie laterali.

Secondo le distinte ufficiali si tratta di un 3-4-2-1: Politano e Kvaratskhelia agiranno insieme a Simeone, preferito a Raspadori per il ruolo di centravanti. Vincenzo Italiano invece conferma le indiscrezioni. Con Ikoné e Brekalo ai lati di Bonaventura dietro a Beltran. In difesa Biraghi preferito a Parisi e Martinez Quarta a Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: Contini, Idasiak, D'Avino, Ostigard, Lindstrom, Zerbin, Gaetano, Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Ranieri, Mina, Parisi, Maxime Lopez, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Sottil, Nzola.

Allenatore: Vincenzo Italiano