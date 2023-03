FORMAZIONI UFFICIALI - Nessuna sorpresa: un solo cambio (forzato) rispetto alla Lazio

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Atalanta, gara valida per le 26esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Atalanta, gara valida per le 26esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti opera un solo cambio forzato rispetto all’ultimo match perso con la Lazio: Politano rimpiazza l’infortunato Lozano. Per il resto nessuna sorpresa: in porta Meret, davanti a lui i centrali Rrahmani e Kim e sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco torna Politano dal 1’, con la coppia Osimhen e Kvaratskhelia che completa il tridente azzurro.