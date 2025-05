Giuntoli spegne le voci su Osimhen: "Non ci interessa! Vogliono solo metterci pressione"

"Non sono interessato a Osimhen". Questo l'annuncio a sorpresa di Cristiano Giuntoli che prova a spegnere le voci sull'interesse per l'attaccante nigeriano. Intervenuto al telefono con il media turco Derin Futbol TV, Giuntoli ha dichiarato esplicitamente: "Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. La Juventus non vuole il giocatore".

Che si tratti di una strategia o meno sarà ancora da verificare, certo che queste dichiarazioni non lascerebbero molto margine di pensiero. Ricordiamo come Osimhen stia vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha collezionato finora 38 presenze, mettendo a segno ben 33 gol e fornendo anche 8 assist. Numeri straordinari che certificano il suo impatto devastante sul campionato turco.