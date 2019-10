FORMAZIONI UFFICIALI - Out Zielinski e Mertens, c'è Insigne! Torna Maksi, Luperto a sinistra. Gasp esclude Muriel

Carlo Ancelotti ha fatto le sue scelte. Per la sfida di stasera contro l'Atalanta, l'allenatore azzurro schiera la tredicesima formazione diversa della stagione. In difesa, a causa dell'emergenza sulle fasce, viene adattato Luperto da terzino sinistro, con Mario Rui - non al meglio - in panchina. Al centro c'è il recupero di Maksimovic, chiamato a rimpiazzare l'infortunato Manolas. Di Lorenzo torna invece sulla destra. L'escluso in mediana è Zielinski, al quale viene preferito Insigne sulla corsia mancina e Fabian al centro. In attacco un po' a sorpresa resta in panchina Mertens: conferma per Milik, ritorno dal primo minuto per Lozano.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Milik, Lozano

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic