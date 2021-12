FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti conferma l'11, Dionisi con 4 cambi

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Napoli, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A in programma alle 20.45. Spalletti scioglie gli ultimi due dubbi della vigilia e sceglie gli stessi uomini della gara vinta 4-0 con la Lazio. Restano dunque in panchina, pronti a subentrare Demme e Lobotka con i rientranti Ounas e Politano, ex di giornata. Mertens, dopo la slendida doppietta di domenica, guida l'attacco con alle spalle Lozano, Zielinski e Insigne. A centrocampo Lobotka farà ancora coppia con Fabian, solita linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; tra i pali Ospina.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.