FOTO TN - La Curva B espone uno striscione al Patini: "Pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata"

All'interno dello stadio Patini, dove tra meno di un'ora andrà in scena la quinta amichevole del pre-campionato del Napoli contro l'Ascoli, la Curva B ha esposto uno striscione. "Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata. Liberi di tifare, Curva B", scrive il tifo organizzato azzurro. Di seguito lo scatto a cura del nostro inviato.