LIVE - Napoli-Ascoli, pre-partita: biglietti esauriti, Spalletti lancia subito i nazionali

FORMAZIONI UFFICIALI

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Ascoli, primo test del ritiro di Castel di Sangro e quinta amichevole dell'estate degli azzurri. Luciano Spalletti schiera il 4-3-3 e lancia subito tutti i nazionali in campo. Tra i pali debutta in stagione Meret, visto che Ospina ha accusato dei leggeri fastidi. In difesa spazio a Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Manolas che farà coppia con Koulibaly al centro. A centrocampo mediana a tre per sopperire anche alla mancanza di un incontrista dopo l'infortunio di Demme: Fabian con Zielinski e l'inamovibile Lobotka. In avanti Insigne si riprende il posto a sinistra, Osimhen torna titolare dopo lo stop col Wisla Cracovia e Politano agirà a destra.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

ULTIME SULL'ASCOLI - L'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil, che ieri ha anche parlato della sfida, ha convocato 21 calciatori per l'amichevole col Napoli. Out i difensori Lukas Spendlhofer ed Amine Ghazoini, i centrocampisti Christos Donis, Dario Saric e Marcel Buchel ed il fantasista Abdelhamid Sabiri. Ci sono invece tutti i nuovi acquisti: Enrico Guarna, Eric Botteghin, Federico Baschirotto, Alessandro Salvi, Alyaz Tavcar, Manuele Castorani, Michele Collocolo e Diego Fabbrini.

ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti dovrebbe lanciare anche gli ultimi nazionali: tra i pali dovrebbe esserci Meret, anche perché Ospina ha accusato dei piccoli fastidi. In difesa spazio a Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Manolas e Koulibaly. A centrocampo possibile una mediana a tre, per sopperire anche alla mancanza di un incontrista dopo l'infortunio di Demme, e quindi Fabian con Zielinski e l'inamovibile Lobotka dopo l'inattività della scorsa stagione. In attacco Lorenzo a sinistra, Politano a destra e Osimhen terminale offensivo dopo averlo preservato a Cracovia

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Ascoli! E' il giorno del primo test del ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver battuto Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia, la squadra di Spalletti quest'oggi (alle 17.30 in diretta tv su Canale 8 e diretta testuale su Tuttonapoli.net) proverà a fare lo stesso con l'Ascoli, ma l'obiettivo del tecnico è inserire al meglio i quattro nazionali che si sono aggregati successivamente (Insigne, Meret, Di Lorenzo e Fabian), dandogli subito un minutaggio importante per averli al pari dei compagni in vista dell'esordio in campionato, tra quindici giorni contro il Venezia. Ed il tecnico non ha fatto nulla per nasconderlo, schierando l'11 che scenderà in campo dall'inizio per tutta la seduta mattutina di ieri, provando anche dettagli come calci d'angolo e punizioni laterali come se fosse la vigilia di un match ufficiale.