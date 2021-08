FOTO&VIDEO TN - ADL lascia l'hotel dov'era presente anche Pisacane: finisce il ritiro del presidente

Aurelio De Laurentiis lascia il ritiro di Castel di Sangro per muoversi verso Roma, come preannunciato della giornata di ieri. Il presidente del Napoli ha abbandonato l'albergo in cui qualche ora fa è arrivato Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, andato via prima dell'arrivo di Cristiano Giuntoli. Quest'ultimo vedrà il procuratore soltanto nel pomeriggio. Senza il patron, ripartito in questi minuti alla volta della sua dimora romana, che invece ha incontrato Pisacane in mattinata. Di seguito le immagini della partenza di De Laurentiis dall'hotel in cui stamattina ha visto il procuratore.