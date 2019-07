FOTO&VIDEO TN - Altro che Capri, ecco ADL e Chiavelli a Milano all'assemblea di Lega

Dal Napoli filtrano smentite circa la presunta presenza di James Rodriguez a Capri per firmare il contratto con il Napoli, alla presenza della dirigenza azzurra, compreso l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. Ma quest'ultimo certamente non era lì. Il cosiddetto uomo dei contratti invece è a Milano, visto che oggi s'è tenuta l'assemblea di Lega. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis è con lui e non a Capri: il patron è ancora all'interno degli uffici..



AGGIORNAMENTO 17.35 - Pochissimi minuti fa Aurelio De Laurentiis ha lasciato la sede della Lega a Milano all'interno di un auto dai vetri oscurati. Smentita totalmente, dunque, l'ipotesi che il presidente azzurro fosse a Capri. La curiosità è che invece di James Rodriguez il produttore cinematografico ha incontrato Massimo Boldi. Nessun incontro, per l'appunto. Di seguito foto e video.