Frattesi, scoppia nuovo caso e Napoli prova ad inserirsi: perchè l'Inter può cederlo

Davide Frattesi ed un nuovo caso che moltiplica i dubbi su una permanenza già in bilico a gennaio da parte del centrocampista per una legittima voglia di continuità e minutaggio. Il Corriere dello Sport scrive del malumore del centrocampista, deluso per non essere entrato in campo nella finale di Champions persa dall'Inter col Psg, e del possibile interesse del Napoli.

"Quando Manna provò a portarlo a casa sbattendo ovviamente contro un muro altissimo della prima contendente per lo scudetto. Del tipo: per il Napoli il prezzo sarebbe più alto dei 45 milioni richiesti. Ora varrebbe più o meno tanto. Tendenzialmente anche meno. Frattesi, non è incedibile, anzi sembra proprio la vera fonte di potenziale guadagno per l’Inter, ma per chiarire definitivamente il suo futuro bisogna attendere la fine della vicenda allenatore: se resterà Inzaghi, sembra scontato l’addio; se arriverà un altro tecnico, invece, è scontato che sarà interpellato".