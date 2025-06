Pronta maxi-offerta per Frattesi! La richiesta dell'Inter non spaventa ADL

A centrocampo c'è un nome che mette d'accordo tutti. E' quello di Davide Frattesi dell'Inter, chiuso dalla concorrenza e deluso per la panchina in finale col Psg. Il quotidiano Repubblica scrive che il giocatore "è il campione che mette tutti d’accordo. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo, Giovanni Manna.

Perché il mondo Napoli vuole fortemente Davide Frattesi come rinforzo per il centrocampo. È in cima alla lista dei‘ desideri di mercato e il club azzurro è pronto a tentare l’Inter con una maxi offerta. I 40 milioni – questa la valutazione fatta a gennaio – non spaventano De Laurentiis che è intenzionato a regalare un tassello importante ad Antonio Conte in un reparto, quello in mediana, pronto a vivere una profonda trasformazione".