Futuro Conte, ci siamo: incontro in corso con ADL e dirigenza a Roma

Dopo l’udienza in Vaticano con Papa Leone XIV, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno lasciato la Santa Sede a bordo dell’auto del presidente del Napoli. Poco dopo, però, il veicolo è stato visto uscire vuoto dalla residenza del patron azzurro.

All’interno dell’abitazione è attualmente in corso - riferisce Sky Sport - un incontro riservato tra De Laurentiis e il tecnico salentino. All'incontro sono presenti anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna, con De Laurentiis che sta mettendo sul piatto idee e progetti per l'immediato futuro cercando di capire se esistono margini per la permanenza di Conte. La riunione potrebbe risultare cruciale per il futuro della panchina del Napoli e per la pianificazione della prossima stagione.