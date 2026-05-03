Futuro Conte, Moretto: "Permanenza non scontata, c'è una sensazione"

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"Antonio Conte vuole avere un faccia a faccia con la dirigenza e la dirigenza vuole comunque capire anche le intenzioni dell'allenatore per studiare il futuro".

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro di Antonio Conte attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "Il Napoli vuole assolutamente blindare la corsa Champions il prima possibile. Vuole arrivare a blindare il secondo posto. Antonio Conte è totalmente focalizzato sull'obiettivo stagionale. Poi, una volta che questo obiettivo verrà raggiunto, ci sarà lo stesso identico faccia a faccia che c'è stato circa un anno fa per quanto riguarda il futuro dell'allenatore. Antonio Conte vuole avere un faccia a faccia con la dirigenza e la dirigenza vuole comunque capire anche le intenzioni dell'allenatore per studiare il futuro. Capiremo se Conte resterà ancora a Napoli.

Sicuramente c'è la sensazione che la possibilità che l'Italia possa essere una soluzione per Antonio Conte. Quindi il Napoli chiaramente lo considera come scenario. Vedremo se Antonio Conte resterà ancora sulla panchina del Napoli, ma questo incontro sarà comunque un incontro importante, perché da lì si capiranno le ambizioni del club in vista del futuro, la possibilità di continuare a lavorare insieme e capiremo poi la volontà di Antonio Conte in merito. Non è scontato che Antonio Conte resti".