Riecco Lukaku! Ecco quando torna a Castel Volturno: confronto con Conte? Cosa filtra

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Il caso legato a Romelu Lukaku entra in una fase decisiva. Dopo settimane turbolente, l’attaccante belga è pronto a fare ritorno a Napoli e a rimettersi a disposizione fino al termine della stagione, con l’obiettivo di chiarire la propria posizione. Come riferisce Il Mattino, il rientro è previsto nella serata di lunedì 4 maggio a Capodichino, poi già martedì Lukaku sarà a Castel Volturno per sostenere i test fisici con lo staff medico. Il nodo centrale resta però il rapporto con Conte: qualcosa dovrà dirsi con il suo mentore, spiegarsi, magari giustificarsi, sottolinea il quotidiano.

Conte-Lukaku, confronto per il reintegro?

Dall’esito del confronto dipenderà anche il possibile reintegro in campo nelle ultime tre partite. In passato, infatti, Lukaku non avrebbe neppure salutato l’allenatore durante una breve visita al centro sportivo. Sul piano disciplinare, i buoni rapporti tra De Laurentiis e l’entourage del giocatore potrebbero attenuare eventuali sanzioni. Intanto, per Lukaku è fondamentale tornare a giocare in vista dei Mondiali 2026.