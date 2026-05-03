Caso Juan Jesus rientrato? Ecco quando torna a Castel Volturno! Ma poi sarà addio

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Si riaccendono i riflettori sul futuro di Juan Jesus in casa Napoli. Il difensore brasiliano, assente nei giorni scorsi da Castel Volturno per “problemi personali”, resta al centro di valutazioni legate anche al mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore farà ritorno al centro sportivo già nella giornata di martedì, alla ripresa degli allenamenti.

Juan Jesus, caso rientrato. Ma in estate sarà addio

L’assenza a Castel Volturno non sarà perpetrata, come aveva chiarito lo stesso calciatore prima della sfida contro il Como, lasciando intendere una situazione destinata a rientrare. Resta però aperto il nodo legato al futuro: il ciclo di Juan Jesus a Napoli pare sia finito. In scadenza di contratto, si va sempre più verso la separazione, con l'Atletico Mineiro possibile destinazione per il suo avvenire.