Rrahmani sostituito, ma Conte tira un sospiro di sollievo: cosa filtra sulle sue condizioni

vedi letture

Due partite consecutive dal primo minuto e altrettanti clean sheet: segnali chiari di come la presenza del centrale kosovaro abbia ristabilito equilibrio

Il ritorno di Amir Rrahmani ha riportato certezze nella difesa del Napoli. Due partite consecutive dal primo minuto e altrettanti clean sheet: segnali chiari di come la presenza del centrale kosovaro abbia ristabilito equilibrio e solidità nel reparto arretrato.

Infortunio Rrahmani, gli aggiornamenti

Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore è stato protagonista anche a Como, dove ha chiesto il cambio nel finale. Nessun allarme però: si è trattato di una sostituzione a scopo precauzionale, legata a un semplice affaticamento dopo una settimana di gestione mirata a Castel Volturno. Anche Conte, nel post gara, ha escluso problemi fisici rilevanti.

Rrahmani, rinnovo in arrivo

Le buone notizie non finiscono qui. Sempre secondo il quotidiano, Rrahmani ha già definito tutti i dettagli per il rinnovo con il Napoli: l’accordo, ormai pronto per essere ufficializzato, lo legherà al club fino al 2029. Una doppia conferma, in campo e fuori: Rrahmani è sempre più una colonna del presente e del futuro azzurro.