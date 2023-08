Gabri Veiga a prescindere da Ziellinski! Affare (quasi) fatto col Celta: cifre e dettagli

Il centrocampista spagnolo viene considerato un investimento sicuro, poiché si tratta di un talento destinato a esplodere

A prescindere dal futuro di Piotr Zielinski, il Napoli ha deciso di stringere per Gabri Veiga. E così l'affare adesso è fatto, o quasi tale. Il centrocampista spagnolo viene considerato un investimento sicuro, poiché si tratta di un talento destinato a esplodere. Il dialogo con l'amico Rafa Benitez, oggi allenatore dei galiziani, è aperto e presto dovrebbe arrivare la chiusura. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"La pista Gabri Veiga si è accesa definitivamente dopo che il Napoli ha deciso di stringere i tempi a prescindere da quello che sarebbe successo con Piotr Zielinski. Forse per evitare un’asta, forse per non rischiare di rimanere col cerino in mano. Ma lo spagnolo ha qualità e personalità che possono permettere al Napoli di fare un ulteriore salto in avanti. C’è ancora da definire qualche dettaglio, ma il più è fatto: affare da 35 milioni – da capire se anche Diego Demme entrerà nella trattativa -, col giocatore che firmerà un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione".