Ufficiale Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i nomi dei 30 Big in gara: 5 sono napoletani

Carlo Conti, come da tradizione, ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30 Big in gara per il Festival di Sanremo 2026. Tra i partecipanti ben cinque sono napoletani: LDA in coppia con Aka 7even, Luché, Sal Da Vinci e Samurai Jay. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo. Di seguito la lista completa dei 30 big.

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo