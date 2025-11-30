Ufficiale

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i nomi dei 30 Big in gara: 5 sono napoletani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:00Napoli città
di Antonio Noto

Carlo Conti, come da tradizione, ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30 Big in gara per il Festival di Sanremo 2026. Tra i partecipanti ben cinque sono napoletani: LDA in coppia con Aka 7even, Luché, Sal Da Vinci e Samurai Jay. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo. Di seguito la lista completa dei 30 big.

Tommaso Paradiso
Chiello 
Serena Brancale 
Fulminacci 
Ditonellapiaga 
Fedez & Masini 
Leo Gassmann 
Sayf 
Arisa 
Tredici Pietro 
Sal Da Vinci 
Samurai Jay 
Malika Ayane 
Luchè 
Raf 
Bambole di pezza 
Ermal Meta 
Nayt 
Elettra Lamborghini 
Michele Bravi 
J-Ax 
Enrico Nigiotti 
Maria Antonietta & Colombre 
Francesco Renga 
Mara Sattei 
LDA & Aka 7even 
Dargen D’Amico  
Levante 
Eddie Brock 
Patty Pravo