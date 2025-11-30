Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i nomi dei 30 Big in gara: 5 sono napoletani
Carlo Conti, come da tradizione, ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30 Big in gara per il Festival di Sanremo 2026. Tra i partecipanti ben cinque sono napoletani: LDA in coppia con Aka 7even, Luché, Sal Da Vinci e Samurai Jay. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo. Di seguito la lista completa dei 30 big.
Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez & Masini
Leo Gassmann
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta & Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA & Aka 7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo
