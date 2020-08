Gabriel all'Arsenal, il Napoli l'aveva bloccato fino al 27 agosto ma l'addio di Koulibaly non c'è

Gabriel alla fine ha scelto l'Arsenal e la Premier League. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la situazione non ha spiazzato il Napoli che aveva già capito la difficoltà nel concludere l'operazione per il difensore brasiliano, che passerà ai gunners dunque per circa 30mln di euro. Si chiude un tormentone che sarebbe durato al massimo fino al 27 agosto, questa era la deadline stabilita ad inizio mese col Lille, concordata nell'affare Osimhen. Per rendere operativo l'accordo su Gabriel, già definito tra Napoli e Lille, era indispensabile l'addio di Koulibaly che aspetta ancora il City, ma i tempi dell'affare da 70mln di euro si sono allungati