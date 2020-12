Gattuso in conferenza: "E' dura qui! In difficoltà per merito dell'AZ, chiuse a pari punti con l'Ajax ed ha giovani di tecnica e velocità!"

Al termine della gara pareggiata con l'AZ, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa: "La squadra ha creato, ma ha sofferto troppo. Di solito chi entra lo fa bene, i cambi invece non ci hanno dato una grande mano".

Perché avete trovato difficoltà? "L'AZ ha caratteristiche ben precise, ha giocato in modo diverso rispetto al San Paolo, ha giovani interessanti, di qualità, velocità, tecnica, sapevamo che era difficile, il Napoli in Olanda non ha mai vinto, ci hanno messo in difficoltà anche se poi alla fine poteva finire anche diversamente, pur giocando al di sotto per merito dell'AZ".

Chi ti ha colpito dell'AZ? "Non è corretto fare dei nomi, è una squadra che poi gioca da collettivo, l'anno scorso ha perso lo Scudetto per lo stop per il Covid, ha chiuso il campionato a pari punti con l'Ajax, quest'anno ha pareggiato gare incredibili dominate, ma ora s'è ripreso come aveva lasciato ed è tornata quella squadra lì. C'è una cultura qui dietro nel creare giocatori e monetizzare, è il calcio moderno, complimenti all'AZ".

Come avete vissuto le ultime settimane? "La perdita di Diego è stata dolorosa, si respira tristezza in città, c'è grande senso d'appartenenza a Diego, è più di un calciatore, ha cambiato la storia del club, i napoletani hanno avuto la fortuna di vedere il più grande di sempre. Per Napoli è un Dio, come San Gennaro, la tristezza ci sarà per tanto tempo".