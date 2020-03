Gazzetta - Assalto a Boga, c'è l'ok di ADL e spunta la cifra per chiudere: lo finanzierà Lozano

Il Napoli ha deciso: vuole Jeremie Boga, 23 anni, talento assoluto del calcio italiano. I contatti col Sassuolo vanno avanti da tempo e ora è arrivato anche l'ok di De Laurentiis per concludere l'operazione. Il Sassuolo chiede 20 milioni, l'unico ostacolo è rappresentato dal Chelsea che vanta una sorta di diritto morale per il riacquisto.

Strategia. Il Napoli, per acquistare Boga, ha già in mente la strategia: cedere Lozano e reinvestire i soldi nel forte esterno del Sassuolo. Il messicano ha deluso alla sua prima stagione in Italia e potrebbe partire la prossima estate. Boga, invece, rappresenta l'esterno perfetto per Gattuso, in grado di superare l'uomo ma anche di segnare.