Gazzetta: "Sulla gara grava mancato rosso a Ramon, astuto Fabregas a cambiarlo subito"

Fabregas fa lo scherzo ai campioni d’Italia e si regala l’Inter: al 90’ è 1-1, dal dischetto sbagliano Lukaku e Lobotka. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Napoli e Como, parlando anche della mancata espulsione di Ramon: "È giusto che la partita si sia decisa sulla distanza degli undici metri, perché l’1-1 nei novanta minuti è stato corretto. nessuno ha prevalso con chiarezza sull’altro.

Meglio il Como nel primo tempo, meglio il Napoli nella ripresa. San Dischetto ha posato la mano sul Como e così sia, anche se sulla partita grava l’ombra della mancata espulsione di Jacobo Ramon al principio della seconda frazione. L’arbitro Manganiello gli ha abbuonato un sacrosanto secondo giallo e poco dopo l’astuto Cesc Fabregas ha sostituito il difensore".