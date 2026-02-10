Napoli-Como 7-8, le pagelle: ancora Vergara, male Lukaku! Male Olivera e Lobo sbaglia
Milinkovic-Savic 6,5 - Intuisce ma non arriva sul rigore. Parata felina nel finale. Nella lotteria finale segna con fortuna il rigore e viene spesso spiazzato.
Beukema 6,5 - Ritrova una maglia da titolare e risponde presente. Si fa vedere anche per un bel cross per Hojlund.
Rrahmani 7 - Qualche bel lanci nella parte iniziale della gara. Va vicino al gol su azione d’angolo.
Juan Jesus 6,5 - Bravo alla mezz’ora nella diagonale su Nico Paz.
Mazzocchi 5,5 - Prova qualche incursione sulla fascia ma non sempre è preciso al momento del cross. Dal 60’ Politano 6 - Entra col solito spirito di sacrificio. Freddo sul rigore. Lobotka 5- Solita partite di grande ordine per lo slovacco. Pesa tanto l’errore dal dischetto.
Elmas 6,5- Torna a sacrificarsi in un ruolo che non è il suo ed è davvero difficile non apprezzarne lo spirito. Autore pure di qualche bella giocata nello stretto. Perfetto dal dischetto.
Olivera 5 - Ci sono spazi da attaccare e cerca di sfruttarli. In ritardo colpevolmente sull’azione che porta al rigore del Como. Dal 60’ Spinazzola 6,5 - Con la solita vivacità crea dei pericoli all’area del Como.
Giovane 5 - Prima da titolare per il nuovo arrivato, che praticamente si vede solo al momento in cui viene richiamato in panchina. Dal 60’ Alisson 6,5- Tira un rigore pesantissimo e lo realizza alla perfezione.
Vergara 7,5 - Prova qualche numero nello stretto, ma gli spazi son pochi. Perfetto ad inizia ripresa a trovare l’angolino per l’1-1.
Hojlund 6,5- Si propone e detta sempre il passaggio. Ramon lo atterra prima dell’ingresso in area. Trova l’assist per Vergara ad inizio ripresa. Dal 75’ Lukaku 4,5 - Pare ancora molto indietro di condizione. Tira un rigore orribile.
Conte 6 - Il Napoli gioca un gran bel secondo tempo e paga le scelte scellerate di Manganiello
