Live Mazzocchi in conferenza: "Siamo arrabbiati! Nell'ultimo periodo troppi errori arbitrali contro di noi"

Al termine del quarto di finale di Coppa Italia perso ai calci di rigore contro il Como, l'esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi è intervenuto in conferenza stampa.

Come avete valutato il mancato cartellino rosso a Ramon? "È una di quelle serate storte. Ovviamente ci dispiace tantissimo, perché tenevamo molto a questa competizione. Usciamo comunque a testa alta per aver dato davvero tutto. Posso assicurare che ognuno di noi aveva la maglia completamente bagnata di sudore. Sugli episodi, però, siamo molto arrabbiati. Molto, perché è una situazione che ha dei precedenti. L’arbitro ha spiegato che sul primo intervento Rasmus non stava andando verso la porta e quindi non era da rosso. Sul secondo, sinceramente, non so per quale motivo non sia stato dato neanche il giallo. È un episodio che sull’1-1 può cambiare l’andamento della partita. Su questo siamo arrabbiati. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, perché tutti possono sbagliare, però nell’ultimo periodo è qualcosa che sta accadendo troppo spesso nei nostri confronti".

Arbitraggio a parte, resta il rammarico per non averla raddrizzata subito nei primi minuti del secondo tempo, anche per via di poche conclusioni efficaci? "Abbiamo affrontato una squadra che, al di là di tutto, secondo me è forte e che spesso riesce a gestire bene il palleggio. Noi avevamo preparato la partita in questo modo. È vero che negli ultimi sedici metri è mancata un po’ di qualità, ma è un aspetto che analizzeremo con l’allenatore, cercando sempre di migliorare. Anche noi commettiamo degli errori. Come dicevo prima, ogni volta che scendiamo in campo siamo esposti all’errore: sono situazioni che vanno accettate e su cui bisogna lavorare".

Nel primo tempo il Napoli ha sofferto un po’ l’organizzazione del Como, mentre nella ripresa si è visto un netto miglioramento. Cosa è cambiato tra i due tempi? "Credo che l’approccio alla partita sia stato buono fin dall’inizio. Quando poi abbiamo subito il calcio di rigore ci siamo un po’ abbattuti, ma con il passare dei minuti siamo cresciuti. Non giocavamo da un po’ di tempo, quindi fisicamente non eravamo al massimo. Con i cambi, il mister ha dato nuova energia alla squadra e siamo riusciti a mantenere alto il ritmo della partita. Ribadisco però che, secondo me, con l’episodio di Rasmus tante cose avrebbero potuto prendere una piega diversa".