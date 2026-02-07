Verso Genoa-Napoli, CdS annuncia: un solo cambio rispetto alla Fiorentina

Riprende il campionato del Napoli che oggi sfiderà alle ore 18 il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo la vittoria contro la Fiorentina il Napoli deve continuare a vincere per sperare di mantenere accese le speranze scudetto, ma soprattutto per allontanare le concorrenti ed il 5 posto. Con l'infortunio e l'operazione di Giovanni Di Lorenzo, Antonio Conte continuerà ad essere obbligato in tante scelte, ma c'è il recupero pieno di Amir Rrahmani, che come cita il Corriere dello Sport in edicola oggi, partirà titolare assieme a Buongiorno e Juan Jesus. Ecco cosa si legge sull'11 che sfiderà il Genoa:

"Esce Di Lorenzo, entra Rrahmani. Conte ha perso il capitano per il problema al ginocchio sinistro (e l'intervento al piede sinistro), ma oggi a Marassi ritroverà dal primo minuto il leader della difesa dopo quattro partite di assenza. Amir, però, non sarà il centrale del tris: agirà da terzo di destra con Buongiorno e Juan Jesus. Sarà questo l'unico cambio rispetto alla formazione lanciata dall'inizio contro la Fiorentina: Meret in porta; Gutierrez ancora a destra a tutta fascia, a piede invertito, con Spinazzola a sinistra; Lobotka e McTominay in mediana; Vergara ed Elmas nel tandem di trequarti alle spalle di Hojlund. Alisson partirà dalla panchina"