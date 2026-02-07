Il Napoli recupera Rrahmani ma non la fascia destra: il punto dall'infermeria

Antonio Conte sorride a metà per il recupero di Amir Rrahmani che partirà titolare contro il Genoa: il suo recupero è sicuramente una bellissima notizia per il reparto difensivo che con o senza il kosovaro cambia completamente veste. Ma la trasferta ligure vedrà ancora diversi infortunati azzurri: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, David Neres, Mazzocchi e Politano!

Se sui lungodegenti è impossibile stabilire un periodo preciso per il recupero, quindi certamente Anguissa, De Bruyne, David Neres e Gilmour salteranno altre gare. Ma per Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano c'è già una data fissata sul calendario: infatti secondo il Corriere dello Sport, i due calciatori saranno a disposizione di Antonio Conte già a partire dalla gara contro il Como di martedì sera!