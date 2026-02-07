Live Genoa-Napoli, pre-partita: un solo cambio per Conte, Rrahmani torna dal 1'

17.20 - Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "De Rossi è un allenatore che porta tanta energia positiva, fiducia , anche quando siamo in difficoltà".

In fase di non possesso ti comporterai come fatto con Modric? "Per un'ora e un quarto farò questo lavoro sì, poi vedremo".

17.15 - Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Da dove si riparte dopo la vittoria con la Fiorentina? "Dall'atteggiamento messo nell'ultima partita, la voglia di riscattarci da questi risultati negativi in trasferta. Genova è un campo ostico, loro sono in fiducia, hanno bisogno di punti per la salvezza. Ma l'abbiamo preparata bgene. Siamo pronti, vogliamo portare a casa i tre punti".

Come vivi l'alteranza con Milinkovic-Savic? "Sono tanti anni che sono qua. Ho già vissuto questi momenti di alternanza. Sono abiutuato, lavoro tuti i giorni per farmi trovarmi pronto, poi sarà il mister a decidere. Mi sento bene e farò di tutto per guadagnarmi il posto".

Sul rientro di Rrhamanii: "E' un grande rientro per noi, ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Fortunatamente è rientrato, vista anche l'emergenza che abbiamo. Sicuramente ci aiuterà con le sue prestazioni, è importante per noi".

17.04 - Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 della 24ª giornata di Serie A. Antonio Conte recupera Amir Rrahmani e lo schiera da braccetto di destra della difesa a tre al posto dell'infortunato Di Lorenzo. Insieme al kosovaro giocano davanti a Meret, Buongiorno e Juan Jesus. Nessuna novità a centrocampo con la coppia Lobotka-McTominay e sulle fasce Gutierrez di nuovo a destra e Spinazzola a sinistra. Confermato anche l'attacco con Hojlund supportato da Vergara ed Elmas.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: All. De Rossi

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson, Beukema, Prisco, De Chiara. All. Conte

Dopo aver realizzato una doppietta in campionato contro la Cremonese lo scorso 28 dicembre, Rasmus Hojlund è rimasto a secco di gol in tutte le sue sette presenze in Serie A nel 2026. Nel nuovo anno solare, infatti, nessun giocatore ha tentato più tiri totali del danese senza segnare nel torneo: 15, al pari di Jesús Rodríguez.

Daniele De Rossi ha trovato certezze in un determinato undici e difficilmente cambierà qualcosa. Il sistema di gioco è il 3-5-2, in porta il neo acquisto Bijlow, nel trio di difesa l'ex azzurro Ostigard con Marcandalli e Vasquez ai lati. Sugli esterni di centrocampo intoccabili Norton-Cuffy e Martin, in cabina di regia Frendrup coadiuvato da Malinovskyi e Ellertsson, quest'ultimo in pole su Amorim. Il tandem d'attacco sarà composto da Colombo e Vitinha.

Nel 3-4-2-1, Meret tra i pali, in difesa oltre Juan Jesus e Buongiorno, proprio il kosovaro può sostituire l'infortunato Di Lorenzo, altrimenti toccherà ad Olivera. In mediana agirà il solito duo Lobotka-McTominay, sulle corsie laterali poi confermato Spinazzola mentre Gutierrez è in vantaggio su Politano che non è ancora al meglio per giocare titolare. Nessun dubbio su Elmas e Vergara che si muoveranno sulla trequarti a sostegno del centravanti Hojlund. Pronti a subentrare i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte ha bisogno di un altro successo per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle l'eliminazione dalla Champions League. Questo sabato alle ore 18:00 gli azzurri sono attesi allo Stadio Ferraris dal Genoa di Daniele De Rossi: una trasferta tutt'altro che agevole, contro una squadra in ottima salute e soprattutto difficile da superare in casa dall'arrivo del nuovo tecnico. Dopo il grande pessimismo per l'infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo, c'è almeno una nota lieta per Conte (fresco del premio Panchina d'oro): i recuperi di Rrahmani e Politano.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli!