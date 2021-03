Ghoulam ha già fatto gol dopo l’operazione

“Ci ha detto grazie. Ancora sotto i fumi dell’anestesia Ghoulam ci ha detto grazie. Appena ha aperto gli occhi ha ringraziato tutti, dai medici agli infermieri. Ci ha commosso, non capita spesso”- Il prof. Mariani racconta così il post operazioni del laterale algerino, alle prese con un nuovo terribile infortunio.

Un gesto semplice, di quella semplicità che non appartiene a molti calciatori che si sentono divinità in terra. Non Ghoulam, uno che si è guadagnato col sudore tutto quello che raggiunto. Uno che, anche dinanzi al rischio di vedere andare in frantumi la carriera, non perde rispetto ed educazione. Una conferma, per chi conosce le tante iniziative a scopo benefico portate avanti dal classe ’91, molto attivo con l’inseparabile compagno Koulibaly anche nel sostegno (economico e morale) dei bambini dell’ospedale Pausilipon.

“Tra cinque mesi tornerà il calciatore di prima” ha ribadito Mariani, scacciando via l’incubo di una carriera da terminare anzitempo. Nel frattempo, seduto ancora una volta su un letto di Villa Stuart, Faouzi ha segnato il suo primo gol dopo l’operazione. Quello di un uomo rimasto umile.