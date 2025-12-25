Gli auguri di ADL: "Sapere di aver contribuito a momenti di gioia, mi rende felice!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, come di consueto ha fatto gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi azzurri con un tweet sul proprio account X:

"A nome di tutto il Calcio Napoli gli auguri più sinceri e calorosi di buon Natale a tutti. Per il Napoli è stato un anno molto bello e ricco di successi. Sapere di aver contribuito a regalare momenti di gioia ai nostri tifosi mi rende felice. Che il Natale sia un’occasione per stare tutti insieme in famiglia, all’insegna delle tradizioni".