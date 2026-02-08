Il gruppo prima di tutto: splendida reazione di Conte e squadra alla prova shock di Buongiorno

Ci sono vittorie che vanno oltre il risultato e raccontano molto di più di una classifica. A Genova, dopo una partita sofferta e piena di ostacoli, il Napoli ha mostrato il suo volto più autentico: quello di un gruppo compatto, capace di proteggere uno dei suoi nel momento più difficile. Al fischio finale, Antonio Conte e l’intero spogliatoio si sono subito stretti attorno ad Alessandro Buongiorno, protagonista suo malgrado di due gravi errori che avevano rimesso in partita il Genoa.

Come racconta il Corriere dello Sport, il difensore è uscito dal campo sotto choc, quasi in lacrime, coprendosi il volto con la maglia. “Due errori che alla fine non hanno pesato, ma restano lì, appiccicati alla mente di un calciatore in difficoltà”, scrive il quotidiano. Prima l’abbraccio dei compagni, poi le parole dell’allenatore: "Sono cose che capitano", gli ha sussurrato Conte, avviando un gesto di protezione condiviso da tutta la squadra.

Il peso degli episodi recenti - dall’autorete di Eindhoven ai rigori concessi in altre gare europee - aveva minato la serenità di Buongiorno. Ma il sostegno di compagni, staff e società è stato immediato. La vittoria finale, firmata dal rigore decisivo di Rasmus Højlund, diventa così un punto di ripartenza. Conte lo sa bene: proteggerlo ora è la priorità, perché certi momenti si superano solo affrontandoli, insieme.