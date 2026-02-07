Live Genoa-Napoli 2-3 (3' Malinovskyi, 20' Hojlund, 22' McTominay, 57' Colombo, 94' Hojlund): il Napoli vince nel finale

vedi letture

98' Finisce qui! Il Napoli batte 3-2 il Genoa.

95' GOOOOL! Hojlund, non senza brividi, trasforma il calcio di rigore quasi respinto da Bjlow.

94' Calcio di rigore per il Napoli, fallo di Cornet su Vergara. A seguito della revisione Var, l'arbitro di gara concede il calcio di rigore.

92' Cartellino giallo per Spinazzola.

90' Concessi 4' di recupero.

89' Cambio per il Genoa: fuori Vitinha, dentro Cornet.

82' Cartellino giallo per Mercandalli.

81' Punizione battuta da Gutierrez, colpo di testa alto di Vergara.

77' Cambio per il Napoli: fuori Giovane, dentro Olivera.

76' Espulso Juan Jesus per doppia ammonizione.

74' Doppio cambio per il Genoa: fuori Malinovskyi e Aaron Martin, dentro Messias e Masini.

73' Il tiro di Spinazzola termina sul fondo.

66' Tiro alto di Malinovskyi.

64' Cambio per il Genoa: fuori Colombo, dentro Ekuban.

63' Cross di Spinazzola, il pallone carambola sui piedi di Gutierrez ma viene liberato dai difensori, poi Lobotka dalla distanza la tira sopra la traversa.

62' Pallone irragiungile di Vergara per Hojlund. Rimessa dal fondo per il Genoa.

59' Cambio per il Napoli: fuori Buongiorno, dentro Beukema.

59' Cartellino giallo per Juan Jesus.

57' Secondo errore clamoroso e grave per Buongiorno. Strada spianata per Colombo che batte Meret e riporta il match in parità.

50' Cartellino giallo per Vasquez che ferma con un fallo Hojlund, evitando il contropiede.

46' Vergara recupera il pallone, cross impreciso e rimessa dal fondo per il Genoa.

19.05 Fuori McTominay per infortunio, dentro Giovane. Riparte la gara.

47' Termina il primo tempo. Il Napoli a riposo in vantaggio per 2-1 sul Genoa.

46' Tiro potente di Norton-Cuffy che termina sopra la traversa.

45' Concessi 2' di recupero.

40' Gran tiro di Malinovskyi, gran parata di Alex Meret.

37' Problema fisico per McTominay. Dopo il colpo alla caviglia, si tocca anche il gluteo. Parla con lo staff, al momento resta in campo.

34' Vergara recupera un pallone di testa a centrocampo, prova a far partire il contropiede ma il cross è troppo lungo.

31' Tiro al volo dalla distanza di Malinovskyi, la palla termina molto alta.

26' Il tiro di Colombo esce alto sopra la traversa.

22' GOOOOOL! Capolavoro di Scott Mctominay dalla distanza. Il Napoli ribalta la partita.

20' GOOOL! Tap-in vincente di Hojlund in seguito al tiro in diagonale di McTominay. Il Napoli ristabilisce la parità.

18' Il calcio d'angolo battuto da Elmas viene allontanato.

17' Hojlund punta un difensore e guadagna un calcio d'angolo.

13' Prima occasione da gol per il Napoli. Il tiro di McTominay dal limite dell'area di rigore termina alto.

12' Pallone in profondità di Lobotka per Hojlund. Il cross del danese viene intercettato da Bjlow.

9' Corner battuto in mezzo, pallone che viene allontanato dalla difesa.

8' Primo calcio d'angolo della partita per il Napoli.

7' Il Napoli prova rispondere al vantaggio rossoblù, costruendo azioni con più passaggi.

3' Gol del Genoa. Malinovskyi non sbaglia dal dischetto.

1' Alex Meret esce su Vitinha. L'arbitro Massa va al Var, dopo essere stato chiamato, e concede calcio di rigore più l'amminizione all'estremo difensore. Il tutto nasce dall'errore di Buongiorno, retropassaggio errato.

18.01 GENOA-NAPOLI È INIZIATA!

17.50 - Le squadre terminano il riscaldamento e fanno rientro negli spogliatoi.

17.35- Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Che partita ti aspetti? "Sentivo prima le parole di Emanuele Giaccherini, che saluto, e parlava di una squadra che soprattutto in casa ha ritrovato tanto entusiasmo. Lo stesso Daniele De Rossi ha definito il loro stadio un fortino, quindi sappiamo benissimo le difficoltà che incontreremo oggi.

Allo stesso tempo, però, ci siamo preparati. Siamo una squadra che non cambierà il modo di giocare: continueremo a fare quello che facciamo sempre, cercando di rubare palla, pressando alto. È un periodo in cui recuperiamo un giocatore, Rrahmani, ma ne abbiamo perso uno che per noi è molto importante, non solo in campo ma anche fuori, per quello che rappresenta Giovanni Di Lorenzo. Voglio vedere una reazione della squadra a questa perdita, che sarà per circa due mesi. Proprio nelle difficoltà dobbiamo esaltarci, cercare sempre la soluzione migliore e dare delle risposte. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma siamo pronti".

Quanti minuti ha Lukaku? "Romelu sta procedendo nel suo percorso di recupero. Sapete benissimo quanto è mancato e quanto sta mancando al Napoli. È fermo da metà agosto, ha avuto un infortunio importante: si è staccato il tendine della gamba calciante, la sinistra. Ha bisogno di ritrovare ritmo e intensità, serve pazienza e bisogna dargli i tempi giusti. È un infortunio grave e in queste situazioni non posso e non devo forzare la mano: sono cose che il giocatore deve sentire. Speriamo che possa essere sempre più a disposizione, perché potremmo utilizzarlo insieme a Osimhen nei tre davanti. Le soluzioni ci sono, ma il problema è che Romelu deve stare bene: al momento non è ancora il Lukaku che conosciamo.

De Rossi l'ha definito poco fa un 'mostro sacro'. Vuole rispondere velocemente? "Posso parlare solo bene di Daniele. Secondo me è un predestinato in panchina. Ho avuto il piacere di allenarlo in Nazionale per due anni, abbiamo fatto un Campionato Europeo insieme. È un ragazzo serio, ha un papà allenatore, quindi ha basi solide e farà sicuramente una grande carriera. Mi fa piacere quando vengono riconosciute certe cose, perché alla fine penso che i calciatori siano le persone più attendibili quando devono dare un giudizio su qualcuno".

17.30 - Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di DAZN: "I ragazzi se la meritano anche dopo la gara con la Lazio. Non penso sia d'accordo il Napoli, sono convinto che faremo una grande partita come fatto ultimamente".

Cosa ha rubato da Antonio Conte?

"Antonio era coerente fin dal primo giorno, ho preso tanto di questo da lui, come con Luciano Spalletti. E' un grandissimo allenatore, è emozionante interfacciarsi con questi palcoscenici, è un emozione sfidare questi mostri sacri".

Amorim più da mezz'ala o play?

"Durante il mercato abbiamo cercato tanto uno che potesse fare il play, in maniera dinamica. Abbiamo virato, poi, su di lui perchè fa giocate utili, lo metterò davanti alla difesa nonostante ci siano anche altri elementi. Nel caso lo metterò sotto la punta o da mezz'ala".

17.21 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.20 - Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "De Rossi è un allenatore che porta tanta energia positiva, fiducia , anche quando siamo in difficoltà".

In fase di non possesso ti comporterai come fatto con Modric? "Per un'ora e un quarto farò questo lavoro sì, poi vedremo".

17.15 - Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Da dove si riparte dopo la vittoria con la Fiorentina? "Dall'atteggiamento messo nell'ultima partita, la voglia di riscattarci da questi risultati negativi in trasferta. Genova è un campo ostico, loro sono in fiducia, hanno bisogno di punti per la salvezza. Ma l'abbiamo preparata bgene. Siamo pronti, vogliamo portare a casa i tre punti".

Come vivi l'alteranza con Milinkovic-Savic? "Sono tanti anni che sono qua. Ho già vissuto questi momenti di alternanza. Sono abiutuato, lavoro tuti i giorni per farmi trovarmi pronto, poi sarà il mister a decidere. Mi sento bene e farò di tutto per guadagnarmi il posto".

Sul rientro di Rrhamanii: "E' un grande rientro per noi, ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Fortunatamente è rientrato, vista anche l'emergenza che abbiamo. Sicuramente ci aiuterà con le sue prestazioni, è importante per noi".

17.04 - Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Napoli, anticipo delle 18 della 24ª giornata di Serie A. Antonio Conte recupera Amir Rrahmani e lo schiera da braccetto di destra della difesa a tre al posto dell'infortunato Di Lorenzo. Insieme al kosovaro giocano davanti a Meret, Buongiorno e Juan Jesus. Nessuna novità a centrocampo con la coppia Lobotka-McTominay e sulle fasce Gutierrez di nuovo a destra e Spinazzola a sinistra. Confermato anche l'attacco con Hojlund supportato da Vergara ed Elmas.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: All. De Rossi

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson, Beukema, Prisco, De Chiara. All. Conte

Dopo aver realizzato una doppietta in campionato contro la Cremonese lo scorso 28 dicembre, Rasmus Hojlund è rimasto a secco di gol in tutte le sue sette presenze in Serie A nel 2026. Nel nuovo anno solare, infatti, nessun giocatore ha tentato più tiri totali del danese senza segnare nel torneo: 15, al pari di Jesús Rodríguez.

Daniele De Rossi ha trovato certezze in un determinato undici e difficilmente cambierà qualcosa. Il sistema di gioco è il 3-5-2, in porta il neo acquisto Bijlow, nel trio di difesa l'ex azzurro Ostigard con Marcandalli e Vasquez ai lati. Sugli esterni di centrocampo intoccabili Norton-Cuffy e Martin, in cabina di regia Frendrup coadiuvato da Malinovskyi e Ellertsson, quest'ultimo in pole su Amorim. Il tandem d'attacco sarà composto da Colombo e Vitinha.

Nel 3-4-2-1, Meret tra i pali, in difesa oltre Juan Jesus e Buongiorno, proprio il kosovaro può sostituire l'infortunato Di Lorenzo, altrimenti toccherà ad Olivera. In mediana agirà il solito duo Lobotka-McTominay, sulle corsie laterali poi confermato Spinazzola mentre Gutierrez è in vantaggio su Politano che non è ancora al meglio per giocare titolare. Nessun dubbio su Elmas e Vergara che si muoveranno sulla trequarti a sostegno del centravanti Hojlund. Pronti a subentrare i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte ha bisogno di un altro successo per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle l'eliminazione dalla Champions League. Questo sabato alle ore 18:00 gli azzurri sono attesi allo Stadio Ferraris dal Genoa di Daniele De Rossi: una trasferta tutt'altro che agevole, contro una squadra in ottima salute e soprattutto difficile da superare in casa dall'arrivo del nuovo tecnico. Dopo il grande pessimismo per l'infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo, c'è almeno una nota lieta per Conte (fresco del premio Panchina d'oro): i recuperi di Rrahmani e Politano.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli!