Conte ci va giù pesante su rosa e mercato: le sue parole promettono un'altra estate intensa

Una notte folle, vissuta sul filo dei nervi e della resistenza. Il Napoli espugna Marassi battendo il Genoa 3-2 con un rigore nei secondi finali, al termine di una partita segnata da errori, infortuni e inferiorità numerica. Una gara in cui agli azzurri è successo davvero di tutto: due gol regalati in fase difensiva, l’infortunio di Scott McTominay e l’espulsione di Juan Jesus a venti minuti dalla fine.

Come racconta il Corriere della Sera, sotto la pioggia di Marassi Antonio Conte ha vissuto la partita spingendo e urlando senza sosta, mentre il Napoli trovava energie insperate. Decisiva la doppietta di Rasmus Højlund, che ha inaugurato il 2026 a modo suo, tenendo in vita una squadra rimasta in dieci e ferita dagli errori di Alessandro Buongiorno.

"Abbiamo fatto tutto noi, ogni volta c’è una difficoltà in più, tegole su tegole. Ma alla fine l’abbiamo portata a casa con sofferenza, dando tutto", il pensiero lucido dopo il successo. Una vittoria che tiene il Napoli agganciato alla classifica: Juventus resta a distanza, il Milan è più vicino. Poi lo sguardo avanti: "Stagione assurda, serviranno riflessioni sul mercato. Ora testa al Como". E l’estate, promette Conte, sarà intensa.