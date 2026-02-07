Vergara a Dazn: "Rigore? Che gioia quando ho sentito il contatto! Sulla Nazionale..."

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Il rigore c'è, appena ho sentito il contatto ho urlato "ah, che gioia". Era importante vincere specie con l'uomo in meno alla fine, vale doppio. Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confrontarlo, l'importante è stare insieme".

C'era Bonucci in tribuna, speri in una convocazione in Nazionale? "Ci spero tantissimo, dispiace non aver giocato come volevo, ma quando si vince sono sempre contento".