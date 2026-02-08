Genoa-Napoli e non solo su Radio Tutto Napoli: dalle 14 c'è "Domenica Sport"
Il day-after di Genoa-Napolisu Radio TuttoNapoli. La prima radio sul Napoli anche di domenica vi accompagna per raccontarvi tutto dopo la vittoria incredibile di Benoa. Siamo partiti alle 12 con Domenica azzurra per due ore ed alle 14 scatta "Domenica Sport" con Antonino Treviglio e Antonio Noto, con un occhio come di consueto anche agli altri sport cittadini. Da domani invece torneremo alla solita maxi-programmazione 8-19. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Conte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
