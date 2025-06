Gutierrez-Napoli in chiusura, dalla Spagna: accordo vicino, cifre e dettagli

Il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per regalare ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Oggi Luca Marianucci firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri, ma il centrale classe 2004 non sarà l'unico colpo in difesa. Infatti, si punta anche a un laterale sinistro per infoltire la fascia di Spinazzola e Olivera: il nome più caldo è quello di Miguel Gutierrez del Girona.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l'operazione è molto vicina alla chiusura. Il Napoli ha messo sul piatto un'offerta da circa 30 milioni di euro, quindi poco meno dei 35 della clausola rescissoria, cifra che potrebbe convincere il Girona a dare il via libera. Tra Gutierrez e gli azzurri c'è già l'intesa, come rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli. Si avvicina dunque un altro acquisto per Antonio Conte.