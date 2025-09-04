Hojlund a sorpresa, Cds: "Il suo arrivo ha escluso altri due colpi già in lista spesa"

"Hojlund è la variabile a sorpresa: la risposta immediata e poderosa alla necessità creata dall’infortunio di Lukaku, ma anche l’investimento che alla lunga potrebbe rivelarsi il più importante del mercato". Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del mercato del Napoli con il racconto della strategia delle ultime settimane dopo l'infortunio di Lukaku. Il danese è arrivato proprio l'1 settembre e ora è in nazionale.

"L’arrivo di Hojlund, investimento da una cinquantina di milioni, ha magari escluso il mediano muscolare e il terzino destro inseriti nella lista della spesa, ma alle spalle di Di Lorenzo ci sono Mazzocchi (fuori dalla lista Uefa) e anche Spinazzola (in Champions di certo); Elmas può fare serenamente la mezzala; e Vergara è un talento vero su cui insistere: non è un caso che Conte abbia voluto tenerlo e neanche che lo abbia fatto esordire in Serie A"C.